LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl in Drogeriefiliale

Apolda (ots)

Am 14.08.2023 betraten drei bisher unbekannte Täter gegen Mittag eine Drogerie am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda. Diese entnahmen mehrere Waren aus den Regalen und verließen die Filiale ohne die Artikel im Wert von über 220,- Euro zu bezahlen. Die Täter wurden durch die Überwachungsanlage erfasst. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise. Wer kennt diese Personen oder kann Hinweise zu den beiden Männern und/oder der Frau geben? Die Polizei Apolda ist unter der Rufnummer 03644 5410 oder per E-Mail pi.apolda@polizei.thueringen.de erreichbar. Bitte geben sie zur Zuordnung das Aktenzeichen des Vorfalls an: 0245804/2023.

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell