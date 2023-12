LPI-GTH: Aufmerksamer Detektiv

K 54, Herschdorf Richtung Willmersdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Am Dienstag, den 26.12.2023 gegen 04:00 Uhr befuhr eine 48-jährige Fordfahrerin die Kreisstraße 54 von Herschdorf nach Willmersdorf. Circa 900 Meter nach dem Ortsausgang Herschdorf überquerte ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts. Hierbei erfasste die Fordfahrerin das Reh, welches an der Unfallstelle verendete. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000,-EUR. (sg) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

