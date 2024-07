Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Mehrfamilienhauses in der Treibelsbergstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 13.07.2024 kam es gegen 12:00 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Treibelsbergstraße in 55743 Idar-Oberstein. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Anwesen bereits im Vollbrand. Mehrere Anwohner konnten sich, teilweise durch einen Sprung aus dem Fenster, in Sicherheit retten. Für eine Anwohnerin kam leider jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch leblos geborgen werden. Hinweise zur Brand- und Todesursache liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalinspektion Idar-Oberstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell