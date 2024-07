Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am Freitag, 12.07.2024 kam es im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem öffentlichen Parkplatz Im Ermesgraben/ Bei den Weiden in Schweich. Ein geparkter grauer Subaru, der ordnungsgemäß in einer Parklücke hielt, dürfte durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert worden sein. Hierdurch entstand Sachschaden am PKW des Geschädigten, der im unteren vierstelligen Bereich liegen dürfte. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich (06502/9157-0) zu melden.

