Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Schloßstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 10.07.2024, gegen 20:45 Uhr kam es in der Schloßstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem roten Kleinkraftrad. Hierbei verlor der Kleinkraftradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell