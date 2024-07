POL-PDTR: Tank aufgebrochen - Diesel entwendet

Trier (ots) - Am 11.07.2024 gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Luxemburger Straße in Trier ein Verkehrsunfall. Ein 86-Jähriger Autofahrer fuhr aus Unachtsamkeit einem vor ihm fahrenden Auto auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher, seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche Ehefrau und die Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurden jeweils verletzt und in umliegende ...

mehr