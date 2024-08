Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer verletzt - PM 1

Sinsheim-Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr ein BMW-Fahrer auf der Weilerer Straße von der Fahrbahn ab. Der Mann, der von Reihen in Richtung Weiler unterwegs gewesen war, verletzte sich bei dem Unfall am Bein. Über die Schwere der Verletzung liegt bislang keine Information vor. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Auf Grund der noch laufenden Maßnahmen an der Unfallstelle ist die Strecke in diesem Bereich nur einseitig befahrbar.

