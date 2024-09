LPI-J: Renitentes Verhalten endete in der Zelle

Apolda (ots) - In der Nacht zum Montag sind ein oder mehrere Unbekannte in eine Gartenlaube in der Wielandstraße in Apolda eingebrochen. Dem Besitzer wurde unter anderem ein Fernseher und Kinderspielzeug gestohlen. An der Laube selbst und an einem Zaun entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

