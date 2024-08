Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hauneck-Unterhaun. Ein 54-jähriger Mann aus Gersfeld befuhr am 02.08.2024 um 07:57 Uhr mit seinem LKW mit Anhänger den Zubringer zur Bundesstraße 27 aus Richtung Hauneck-Unterhaun kommend. Hinter dem Mann fuhr eine 30-jährige Frau aus Hauneck-Unterhaun mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz. Plötzlich stoppte der Mann seinen LKW und setzte diesen zurück um eine Richtungsänderung vorzunehmen. Hierbei übersah er die junge Frau im Fahrzeug hinter ihm und stieß gegen den PKW. Es entstand Sachschaden an dem Mercedes in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Anhänger blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hohenroda. Am Freitag, den 02.08.2024 um 07:55 Uhr befuhr eine 31-jährige junge Frau aus Hohenroda mit ihrer Mercedes E-Klasse die Hauptstraße von Hohenroda-Ransbach kommend und wollte auf die Landesstraße 3172 in Richtung Philippsthal-Heimboldshausen einbiegen. Ein 29-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr mit seinem weißen Skoda Octavia zeitgleich die Landesstraße 3172 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Philippsthal-Heimboldshausen. Die junge Dame bog mit ihrem PKW auf die Landesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des durchfahrenen Skoda. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Mann mit seinem Fahrzeug zum Fahrbahnrand hin aus und touchierte hierbei die Leitplanke. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand Sachschaden am PKW des jungen Manns sowie der Leitplanke in Höhe von ca. 4100 Euro. Verletzt wurde niemand. Verkehrsunfall mit Sachschaden Philippsthal-Röhrigshof. Ein 39-jähriger Mann aus Bad Salzungen befuhr am 02.08.2024 um 10:46 Uhr mit seinem blauen Suzuki die Hattorfer Straße aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Philippsthal-Heimboldshausen. Auf Höhe der Hausnummer 27 fuhr plötzlich ein 44-jähriger Mann aus Philippsthal mit seinem schwarzen BMW X3 rückwärts aus der dortigen Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn der Hattorfer Straße und übersah hierbei den querenden Suzuki. Trotz eingeleitetem Bremsmanöver konnte der Mann aus Bad Salzungen den Zusammenstoß mit dem BMW nicht vermeiden und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 2300 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall Sachschaden - Vorfahrt missachtet Neuenstein-Obergeis. Am 02.08.2024 um 16:35 Uhr befuhr 18-jähriger junger Mann aus Fuldabrück mit seinem roten BMW die Bundesstraße 324 aus Neuenstein-Untergeis kommend in Fahrtrichtung Neuenstein-Aua. Ihm entgegen kam ein 38-jährigen Mann aus Tübingen mit seinem schwarzen Mercedes Vito. Beim Abbiegevorgang von der Bundesstraße in die Kreuzeichenstraße übersah der junge Mann den ihm entgegenkommenden Mercedes-Vito und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK`in Liemen

