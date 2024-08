POL-OH: PKW von Fahrbahn abgekommen

Alsfeld (ots) - Der Polizeistation Alsfeld wurde am Freitag (02.08.) ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem durch einen bis dato unbekannten Verursacher im Zeitraum vom 19.07.24 - 02.08.24 in der Straße "Am Räschen" in Alsfeld-Angenrod ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Mercedes mit Oldtimer-Zulassung angefahren und beschädigt wurde. Am geparkten Mercedes ...

mehr