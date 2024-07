Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 22-Jährige bei Unfall auf der Mooser Straße verletzt (12.07.2024)

Singen (ots)

Eine junge Frau ist bei einem Unfall auf der Mooser Straße am Freitagabend verletzt worden. Die 22-Jährige fuhr mit einem Skoda von Moos kommend in Richtung Singen. Im Kreisverkehr kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die 22-Jährige erlitt einen Schock und kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden an Auto und Schild in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell