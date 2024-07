Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 13-Jähriger bei Unfall auf der Georg-Fischer-Straße verletzt (13.07.2024)

Singen (ots)

Ein Junge ist bei einem Unfall auf der Georg-Fischer-Straße am Samstagabend verletzt worden. Ein 13-Jähriger lief mit seinen Freunden auf dem Gehweg des gemeinsam genutzten Fuß- und Radweges. Während die Buben herumalberten sprang der 13-Jährige plötzlich auf die Seite der Radfahrer und prallte dort gegen einen 34-Jährigen, der grade an ihnen vorbeifuhr. Beide stürzten, wobei sich der 13-Jährige verletzte und zur Behandlung in ein Krankenhaus kam.

