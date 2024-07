POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf der Industriestraße - Polizei sucht Zeugen (13.07.2024)

Stockach (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein Unbekannter am Samstag, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr an einem Wohnhaus in der Pfarrstraße verursacht. Der Randalierer wirkte derart massiv auf das Glaselement der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses Nummer 11A ein, dass dieses zu ...

