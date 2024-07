Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 30-Jährige ignoriert Hausverbot im Aachbad und leistet Widerstand (14.07.2024)

Singen (ots)

Eine junge Frau hat am Sonntagabend für Ärger im Aachbad in der Schaffhauser Straße gesorgt. Nachdem die betrunkene 30-Jährige sich zunächst respektlos und unflätig gegenüber dem Bademeister verhielt erteilte der ihr schließlich ein Hausverbot. Nachdem sie sich davon unbeeindruckte zeigte, rief der Verantwortliche schließlich die Polizei. Da die Frau, bei der ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergab, sich auch den Beamten gegenüber weiterhin ignorant und renitent verhielt nahmen sie die Polizisten in Gewahrsam. Dabei leistete sie nach Kräften Widerstand und versuchte mehrfach zu kratzen und zu treten. Nach einer Untersuchung durch eine Ärztin und auf richterliche Anordnung musste die Frau schließlich einige Stunden in der Gewahrsamseinrichtung ausnüchtern. Die 30-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

