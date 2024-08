POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Pkw beschädigt Bad Hersfeld. In der Nacht zu Donnerstag (01.08.), gegen 11 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein und verursachten so rund 500 Euro Schaden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621 9320 zu melden. ...

