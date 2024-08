Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Außenlampen beschädigt - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Parfümerie

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Auf dem Bonifatiusplatz in Fulda kam es am Donnerstagabend (01.08.), gegen 23.05 Uhr, zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 32-jähriger Frankfurter, ein 24-jähriger Leipziger sowie ein 21-jähriger Leipziger verbal miteinander in Streit. Ein 42-jähriger Mann aus Poppenhausen wurde auf die lautstarke Diskussion aufmerksam und wollte diese schlichten. Daraufhin besprühte der 32-Jährige diesen sowie die zwei Leipziger unvermittelt mit einem reizenden Stoff. Die drei Männer wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Der Frankfurter wurde kurz darauf von Beamten der Polizeistation Fulda zur Dienststelle sistiert, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Nun muss er sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Außenlampen beschädigt

Künzell. Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch (10.07.) und Montag (15.07.) mehrere Außenlampen auf dem Vorplatz der Florenberghalle (Eingang Bücherei) in der Straße "Rössengraben" in Pilgerzell. Es entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Künzell. Zwischen Donnerstag (18.07.) und Samstag (20.07.) brachen Unbekannte gewaltsam eine Tür zu Umkleide- und Lagerräumen am alten Sportplatz in der Straße "An der Hut" in Pilgerzell auf. Im Inneren zerstörten beziehungsweise beschädigten diese nach derzeitigen Erkenntnissen Inventar sowie Mobiliar und verursachten Sachschaden, der momentan noch nicht näher beziffert werden kann. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Einbruch in Parfümerie

Fulda. Die Glasschiebetür einer Parfümerie in der Marktstraße brachen mindestens zwei Unbekannte am Freitagmorgen (02.08.), gegen 2.30 Uhr, auf. Hierdurch gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum aus dem sie Kosmetikartikel im Gesamtwert von circa 1.000 Euro entwendeten. Anschließend flüchteten sie in Richtung des Buttermarktes. Die beiden Täter, die bei dem Einbruch insgesamt rund 1.500 Euro Sachschaden verursachten, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- schwarze Jacke - helle Jens - schwarze Schuhe - vermummtes Gesicht

Täter 2:

- blondes Haar - weiße Maske - schwarze Umhängetasche

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski

