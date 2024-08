Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Heringen. In der Zeit von Montag (29.07.), gegen 21.30 Uhr, bis Dienstag (30.07.), gegen 12.05 Uhr, parkte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Werra-Suhl-Tal ihr Fahrzeug, einen schwarzen Audi A4, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte nach aktuellen Erkenntnissen den abgestellten Audi am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Anschließend verließ der Unbekannte unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

