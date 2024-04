Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 43-Jähriger randaliert im Zug und versucht Einsatzkräfte zu bespucken

Stuttgart (ots)

Nachdem er in einem IRE zuvor randaliert hatte, versuchte ein 43-Jähriger am vergangenen Freitagmorgen (05.04.2024) einen Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof zu bespucken. Der deutsche Staatsangehörige hatte gegen 10:45 Uhr zunächst in einem in Richtung Stuttgart fahrenden IRE randaliert, weshalb eine Streife der Bundespolizei den bereits polizeibekannten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof aus dem Zug verbrachte. Vor Ort konnten die Beamten dann mehrere verschreibungspflichtige Medikamente bei dem 43-Jährigen auffinden und sicherstellen. Nach Abschluss der Kontrolle versuchte der Beschuldigte dann noch einen 22-jährigen Beamten zu bespucken, traf diesen jedoch nicht. Gegen den in Reutlingen wohnhaften Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

