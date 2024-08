Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Alsfeld-Angenrod - Verursacher gesucht

Alsfeld (ots)

Der Polizeistation Alsfeld wurde am Freitag (02.08.) ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem durch einen bis dato unbekannten Verursacher im Zeitraum vom 19.07.24 - 02.08.24 in der Straße "Am Räschen" in Alsfeld-Angenrod ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Mercedes mit Oldtimer-Zulassung angefahren und beschädigt wurde. Am geparkten Mercedes entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel am beschädigten Fahrzeug - leider war dieser beim Auffinden durch den Geschädigten durch Witterungseinflüsse beschädigt und daher nicht mehr lesbar.

Zeugen und insbesondere die verursachende Person werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

gefertigt: Eick, PHK, Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell