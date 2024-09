LPI-J: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Kromsdorf (ots) - Am 12.09.2024 wurde in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Kromsdorf die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Vermutlich ist hier ein PKW oder ein Transporter an die Hausecke gefahren. Die Polizei ermittelt. Zeugen die etwas beobachten konnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

