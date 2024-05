Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Opel beschädigt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr, wurde, vermutlich durch einen Mercedes Sprinter, auf dem rückwärtigen Parkplatz des Marienhospitals in Papenburg, bei der Apotheke "Am Krankenhaus", ein silberner Opel beschädigt. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell