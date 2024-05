Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Donnerstag war ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf gegen 20.30 Uhr auf der Teglinger Straße in Geeste in Richtung Meppen unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden Mofa-Fahrer überholte, touchierte der Pkw den Spiegel des Mofa, wodurch der Mofa-Fahrer stürzte und sich leicht verletzt. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

