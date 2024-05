Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Transporter beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch zwischen 14:00 und 21:00 Uhr, beschädigt ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Seitenspiegel des am Seitenrand des Gildehauser Weges in Nordhorn abgestellten Transporter. Es entsteht Sachschaden am Transporter. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der dortigen Hausnummer 28. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Nordhorn unter der 05921-3090 zu melden.

