Polizei Düren

POL-DN: Kosmetikartikel gestohlen

Düren (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch (17.04.2024) und Donnerstag (18.04.2024) Kosmetikartikel aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Langen Graben". Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben eines Verantwortlichen der Firma schlugen die Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 09:30 Uhr am Donnerstag zu. In dieser Zeit verschafften sich die Unbekannten über ein angrenzendes Nachbargrundstück Zutritt zu dem Firmengelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Lagerhalle. Mit einer bislang unbekannten Menge an Kosmetikartikeln konnten die Einbrecher unerkannt fliehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, und bittet diese, sich mit Hinweisen unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell