Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped geklaut

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz vor 05:00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei unbekannte Personen mit ihren Mopeds in der Georg-Haar-Straße hielten. Ihr Interesse galt einem dort angeschlossenen Moped. Da dieses verschlossen war, ließen die Täter für den Moment ihre eigenen Fahrzeuge stehen und entwendeten das Objekt ihrer Begierde durch Fortschieben. Noch vor Eintreffen der Polizei kamen sie zurück und flüchteten mit ihren eigenen Mopeds in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb leider erfolglos. Keine drei Stunden später wurde das entwendete Moped im Bereich einer Hundewiese in der Schwanseestraße wieder aufgefunden. Die Polizei Weimar bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

