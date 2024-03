LPI-NDH: angetrunken Auto gefahren

Nordhausen (ots) - Am 16.03.2024 wurde die Nordhäuser Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass aus einem Keller in der Alexander-Puschkin-Straße in Nordhausen ein E-Bike entwendet wurde. Dabei handelt es sich um ein Haibike in blau. Das E-Bike war zudem gesondert gegen Diebstahl gesichert. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 03631/960. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst ...

