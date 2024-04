Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zwei Schwerverletzte nach Raserunfall

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 19-jähriger VW-Lenker gegen 01:28 Uhr die Königsstraße aus Richtung Tamm kommend in Richtung Asperg. Zunächst überholte der 19-Jährige drei vorausfahrende Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und kam in einer Linkskurve aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Steinmauer. Durch die Wucht der Kollision wurden Steine aus der Mauer rausgebrochen, welche mindestens gegen ein parkendes Fahrzeug flogen und dieses beschädigten. Der VW des 19-Jährigen kam anschließend auf der Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der VW war nicht mehr fahrbereit, verlor Betriebsstoffe und musste abgeschleppt werden. Der 19-jährige VW-Lenker sowie seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Neben fünf Streifen der Polizei waren auch zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und die Feuerwehr Asperg im Einsatz. Für die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten war die Königsstraße in Asperg bzw. die L1110 nach Tamm für insgesamt vier Stunden gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

