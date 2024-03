Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand im Keller eines Wohnhauses - Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Meerbusch (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (21.03.), gegen 05:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Necklenbroicher Straße in Büderich alarmiert. In einem Wohnhaus war ihnen ein Brand gemeldet worden.

Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr den Kellerbrand gelöscht haben, werden nun Spezialisten des Kriminalkommissariats 11 die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe und Umfang des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Während der Löscharbeiten war die Necklenbroicher Straße zwischen den Straßen "Kanzlei" und "Im Kamp" gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell