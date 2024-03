Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Meerbusch und Dormagen

Meerbusch / Dormagen (ots)

An der Werkstraße in Meerbusch wurde am Mittwoch (20.03.), zwischen circa 06:45 Uhr und 17:10 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist Teil der Ermittlung.

Am Mittwoch, zwischen 10:20 Uhr und 11:27 Uhr, kam es zu einem Einbruch an der Nettergasse in Dormagen. Die mutmaßlichen Einbrecher gelangten über ein Fenster in die Wohnung. Es wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

