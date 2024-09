Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger lässt Tatmittel zurück

Weimar (ots)

Am Montagmorgen wurde im Bereich Lützendorf eine Unfallflucht festgestellt. Ein Unbekannter war mit einem Motorroller offensichtlich auf der Lützendorfer Straße unterwegs und fuhr in Richtung B7 / Abzweig Weimar. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ortseingangsschild. Sowohl am Fahrzeug als auch an dem Schild entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Fahrer entschloss sich das Moped im Straßengraben liegen zu lassen und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Ermittlungen zum Halter des Rollers und dem Unfallhergang wurden aufgenommen.

