POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Samstag haben Fußgänger im Ems-Vechte-Kanal an der Veldhauser Straße in Nordhorn gegen 14.20 Uhr menschliche Überreste gefunden (wir berichteten). Am Montag fand nun die angeordnete Obduktion statt. Diese konnte den Verdacht des Fremdverschuldens bestätigen. Die Identität des Opfers ist weiterhin ungeklärt, die Maßnahmen dazu dauern an. Die ...

