POL-EL: Wilsum - Anrufe von falscher Polizeibeamtin

Haselünne (ots) - Am Sonntag in der Zeit von 1 Uhr bis 01:15 Uhr kam es in der Andruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mofa blendete einen in Fahrtrichtung Andrup entgegenkommenden Radfahrer, so dass dieser zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mofa setzte seine Fahrt fort, ohne sich um ...

mehr