POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Betrunkener Radfahrer fährt gegen Fußgänger

Coesfeld (ots) - Eine Explosion hat die rechte Hand eines 34-jährigen Aschebergers am Freitag (13.09.24) in Herbern amputiert. Gegen 21.50 ging der Notruf ein. Rettungskräfte fanden den Mann am Nordick-Dahlweg vor. Art und Herkunft des Sprengmittels sind derzeit nicht bekannt, ebenso wie es zu der Verletzung kam. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das ...

