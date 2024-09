POL-COE: Ascheberg, Herbern, Nordick-Dahlweg/ Rechte Hand durch Explosion amputiert

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 11.09.2024 (15.30 Uhr) bis 12.09.2024 (11.00 Uhr) in einen Imbisswagen auf der Bahnhofstraße in Senden einzubrechen. Sie hebelten an einer Tür und brachen die Türklinke ab. Ob die Täter ins Innere des Wagens gelangten, konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte ...

