Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Männer attackiert

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat bereits am 06.09.24 zwei Coesfelder (38 und 35 Jahre alt) attackiert. Gegen 23.45 Uhr befanden sich beide im Außenbereich des Mc Donalds an der Dülmener Straße. Jemand setzte sich in ein Auto, lies den Motor an und trat auf das Gaspedal. Der 38-jährige Coesfelder wies ihn an, das zu unterlassen, worauf der Unbekannte zunächst sagte, dass er mit weiteren Leuten zurückkommen würde und fuhr weg. Kurz darauf kehrte er mit zwei weiteren Personen zurück, wovon eine den 38-jährigen mit Fäusten schlug. Der 35-jährige Coesfelder ging dazwischen, worauf auch er von der Person geschlagen wurde. Die drei Unbekannten fuhren dann in einem weißen Jeep Cherokee in Richtung B525 davon. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige benötigte vor Ort keine Behandlung.

Die drei Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Der Täter:

- männlich - 20-25 Jahre alt - 1,85-1,90 Meter groß - schlank - südeuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare, Seiten rasiert, oben gelockt - schwarzes Tanktop

Fahrer:

- männlich - Mitte 20 - südländischer Typus - stämmig

Dritte Person:

- männlich - Mitte 20 - südländischer Typus - schlank - gegelte Haare - tätowiert

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell