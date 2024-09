Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben die Garagentür des Fischereivereins am Rohrkamp aufgebrochen. Passiert ist das zwischen 15 Uhr am Mittwoch (11.09.24) und 9 Uhr am Donnerstag (12.09.24). Die Täter entwendeten Grillfleisch und Saucen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

