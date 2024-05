Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.04.), gegen 11:15 Uhr, parkte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. sein Fahrzeug auf einem Parkplatz der Tankstelle in der Carl-Benz-Straße und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand rückwärts aus der Parklücke auszufahren. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zu diesem Zeitpunkt die Carl-Benz-Straße aus Richtung eines Getränkemarktes in Richtung Tankstelle. Beim Ausfahren aus der Parklücke stieß der 55-jährige Fahrer aus noch unklarer Ursache gegen den Pkw des 22-Jährigen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.04.), gegen 12:55 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Hierbei befuhr er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den linken der beiden Fahrspuren. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Homberg/E. befuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung die Linksabbiegerspur, welche auf die BAB4 in Fahrtrichtung Westen führt. Im Kreuzungsbereich stieß der 55-Jährige aus noch unklaren Gründen mit dem Pkw des 27-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

