POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Emily Rose Z. vermisst

Vogelsbergkreis (ots) - Pkw zerkratzt Schotten. Einen weißen Mercedes 245G zerkratzten Unbekannte am Dienstag (30.04.), zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto in der Vogelsbergstraße. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Suski, ...

