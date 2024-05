Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Friseurladen - Auto gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Friseurladen

Bebra. Ein Friseurgeschäft in der Nürnberger Straße wurde am Sonntag (28.04.), zwischen 2.35 Uhr und 2.45 Uhr, Ziel eines unbekannten Täters. Gewaltsam verschaffte sich der Mann Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend brach er eine Schublade sowie die Kasse auf und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Er hinterließ circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Bebra. Zwischen Donnerstagabend (25.04.) und Dienstagnachmittag (30.04.) entwendeten Unbekannte einen derzeit nicht zugelassenen, blauen Audi A6 von dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 24.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

