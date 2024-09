Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreisgebiet/Messerkontrollen auf Volksfesten

Coesfeld (ots)

Die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit Messerangriffen haben zu einer öffentlichen Diskussion über Messergewalt geführt. Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nach diesen schrecklichen Taten wieder zu stärken und das auf Volksfesten grundsätzlich bestehende Waffenverbot zu überprüfen hatte die Kreispolizeibehörde Coesfeld verstärkte Präsenz sowie Kontrollen auf entsprechenden Veranstaltungen angekündigt. Am heutigen Tag kontrollierten Polizeibeamte auf den Stadtfesten in Lüdinghausen und Billerbeck sowie auf der Kreuzerhöhungskirmes in Coesfeld insgesamt 118 Personen sowie mitgeführte Taschen, davon 80 alleine in Lüdinghausen gemeinsam mit dem Ordnungsamt. Dabei wurden keinerlei Messer oder andere Waffen gefunden. Der stellvertretende Abteilungsleiter Polizei, Andre Niewöhner, zeigt sich erfreut über das Ergebnis. "In der Vergangenheit hat die Polizei die Bürger bereits dafür sensibilisiert, dass Messer in der Öffentlichkeit nicht gewollt sind (#besserohnemesser). Das Ergebnis des Kontrolltages bestätigt, dass die Bürger im Kreis Coesfeld sich auch heute an das Waffenverbot gehalten haben." Stichprobenartige Kontrollen werden auch auf zukünftigen Veranstaltungen immer wieder stattfinden. "Es muss Normalität sein und bleiben, ohne Messer aus dem Haus zu gehen" so Niewöhner.

