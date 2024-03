POL-E: Essen: Unbekannte Frau stiehlt Portemonnaie aus Rucksack - Fotofahndung

Essen (ots) - 45309 E.-Schonnebeck: Am Mittwochabend (20. März) überfielen zwei Unbekannte einen Supermarkt an der Huestraße mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:00 Uhr betraten die zwei unbekannten Täter den Supermarkt an der Huestraße. Zu dem Zeitpunkt zählte gerade eine 34-jährige Mitarbeiterin die Tageseinnahmen in den ...

