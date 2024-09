Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Hauswand beschmiert

Jena (ots)

Ein Hauseigentümer der Talstraße musste am Sonntagmorgen feststellen, dass die Hausfassade erneut beschmiert worden ist. Bereits am 11.09.2024 machten sich Schmierfinke an der Fassade zu schaffen. Im jüngsten Fall wurde mit weißer Farbe die Buchstabenkombination "CREW" in einem Ausmaß von circa 210 cm an die Fassade angebracht. Eine Anzeige bei der Polizei wurde erstattet. Die Ermittlungen zur Tat sowie zum Täter dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell