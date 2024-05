Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlplakate beschädigt

Clingen (ots)

In Clingen im Kyffhäuserkreis wurden am vergangenen Wochenende drei Wahlplakate, die an verschiedenen Laternenmasten in der Straße Flattig angebracht waren, durch Unbekannte entfernt. Die beschädigten Plakate konnten in der Nähe aufgefunden werden, wo die Unbekannten diese zurückgelassen hatten. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/ 5743 65 100 zu melden. Aktenzeichen: 0115453

