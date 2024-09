Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - aggressive Person in Gonsenheim

Mainz (ots)

Ein aggressiver Mann hat am Mittwochmorgen in Gonsenheim für Unruhe unter Passanten in der Breiten Straße gesorgt.

Der 26-Jährige schrie gegen 10:38 Uhr in der Breiten Straße herum und trat Außenspiegel an geparkten PKW ab. Dabei lief er die Straße in beide Richtungen auf und ab. Passanten versuchten ihn zu beruhigen und suchten das Gespräch. Dies führte aber zu keinem Ergebnis. Vielmehr stach der 26-Jährige mit einem Messer noch auf mindestens einen Autoreifen ein und beschädigte auch geparkte Roller. Passanten folgten dem Mann, beschrieben diesen der Polizei und gaben den Standort durch. Als er in seine Wohnanschrift flüchtete, konnte er dort durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden. Hierzu wurde ein Taser zur Verhinderungen von Gefährdungen für die Einsatzkräfte, aber auch für den Beschuldigten eingesetzt.

Der Mann fiel bereits gestern auf, als er in der Mainzer Neustadt an mehreren PKW die Außenspiegel zerstörte.

Er wurde mittlerweile dem Vollzugsdienst der Stadt Mainz zur Vorstellung in der Psychiatrie überstellt.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen. Geschädigte Personen melden sich bitte telefonisch unter: 06131 - 65 4210

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell