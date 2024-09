Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zornheim Einbruch in Einfamilienhaus

Zornheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum vom 30.08.24/ 17:20 Uhr - 01.09.24/ 07:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweizer-Straße ein. Hierbei verschafften sie sich über die Terrasse gewaltsam Zugang zum Haus und entwendeten ein höherwertiges Baugerät. Es entstand Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Albert-Schweizer-Str. gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

