POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Kurioser Fahrraddiebstahl am Winterhafen

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr wurde eine Radfahrerin am Winterhafen auf eine verletzte Taube aufmerksam, weshalb sie anhielt und ihre ganze Aufmerksamkeit dem Tier schenkte. Ihr Pedelec hatte sie ohne Sicherung auf dem Boden abgelegt. Da sie für ihren Social Media-Account ein Video mit dem hilfsbedürftigen Tier aufnahm und hochlud, bemerkte sie nicht, dass währenddessen ihr Fahrrad gestohlen wurde. Schockiert über den Diebstahl ihres Pedelecs, sah sie sich in der Umgebung um und bemerkte dabei ein unangeschlossenes Damenrad. Sie stellte mittels ihrer Videoaufnahmen fest, dass dieses erst während ihrer "Tierhilfe" abgestellt worden war.

Durch das Hinzuziehen der Polizei stellte sich schließlich heraus, dass das aufgefundene Damenrad einer 30-jährigen Mainzerin gehörte, die es in einem Social Media-Videobeitrag wiedererkannt hatte. Bereits am 30.08.24 hatte sie ihr Rad in einem Hof in der Michelsgasse unverschlossen abgestellt. Als sie am Sonntag damit fahren wollte, bemerkte sie das Fehlen. Aufgrund der Videoaufnahmen kann davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Fahrraddieb mit dem gestohlenen Damenrad am Winterhafen entlang gefahren war und sich spontan zu einem "Fahrradtausch" entschieden hatte. Er stellte deshalb das Damenrad ab und nahm das Pedelec, was der Besitzerin entging, da sie mit dem Tier beschäftigt war. Das Pedelec kann wie folgt beschrieben werden: Marke "Centurion", Modell E-Fire R 860, Farbe Dunkelgrau, schwarzer Hundekorb am Lenker.

Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrraddiebstahl am 01.09.24 / 15:30 - 16:00 Uhr am Winterhafen (Einmündung - "An der Nikolausschanze") geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

