Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand B3 Balkon

Stockach (ots)

Am 06.01.2024 um 12:40 Uhr wurde die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt mit dem Stichwort "B3 - Balkonbrand " in die Straße am Hochgericht nach Hindelwangen alarmiert. Beim Eintreffen konnte bereits durch den Rettungsdienst die gemeldete Lage bestätigt werden.

Nach erster Erkundung durch den Kommandant, sowie den eingesetzten Zugführer wurde ein Brandereignis im dritten Obergeschoss auf dem Balkon bestätigt. Alle Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der mittlerweile eingetroffene Löschzug begann mit der Brandbekämpfung durch einen Außenangriff, zusätzlich über die Drehleiter. Das zweite Löschfahrzeug positionierte sich auf der Rückseite des Gebäudes und begann mit der Brandbekämpfung sowie Kontrolle der Brandwohnung. Durch den schnellen Löscherfolg über die Drehleiter konnte eine weitere Brandausbreitung auf die Wohnung verhindert werden. Auf dem Balkon brannte eine Gasflasche, welche bereits Teile des Balkons in Brand steckte.

Die Gasflasche wurde durch die Feuerwehr Stockach abgelöscht und gekühlt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Gasflasche vom Balkon geborgen und bis zur vollständigen Entleerung gekühlt. Im Einsatz war die Abteilung Kernstadt der Feuerwehr Stockach mit insgesamt 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen.Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Ebenfalls an der Einsatzstelle waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell