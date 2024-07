POL-HAM: Einbruch auf der Kerstheider Straße

Hamm-Heessen (ots) - Schwer verletzt kam eine 32-jährige Mitsubishi-Fahrerin am Samstag, 29. Juni, nach einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße in ein Hammer Krankenhaus. Die Frau aus Hamm war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Warendorfer Straße in westlicher Richtung unterwegs, als sie den wegen einer Panne am Fahrbahnrand stehenden Mercedes eines 38-Jährigen übersah und ungebremst auffuhr. Durch den ...

