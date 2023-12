POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) - Nach dem Brand eines Pkw im Rostocker Stadtteil Dierkow ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug, ein VW Multivan-Taxi, parkte am Fahrbahnrand in der Berringerstraße. Ein Hinweisgeber wurde am heutigen Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug komplett aus. Der ...

