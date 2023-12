POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 51-jähriger Frau in Rostock

Rostock (ots) - Nachdem es am vergangenen Sonntagmorgen zu einem Gartenlaubenbrand gekommen war, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Gegen 01:20 Uhr war das Feuer in der Kleingartenanlage in Brinckmansdorf ausgebrochen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren wenig später vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war von dem Feuer eine Parzelle betroffen - die darauf befindliche Gartenlaube brannte vollständig ...

